Marisa Martín Blázquez denuncia la intranquilidad que vive por el ingreso de su madre: "No tengo noticias de ella desde el jueves"

“La metieron en una sala de aislamiento el jueves, no tenemos noticias de mi madre, y eso es tremendo. Nos habían dicho que nos iban a informar de manera puntual pero es que, oficialmente, no tengo noticias de mi madre. No puedo hablar por teléfono. Esto genera una gran intranquilidad. Pero insisto, tenemos un gran sistema de sanidad, y esta dando el doscientos por ciento", han sido sus palabras.