El estremecedor testimonio de Miriam: "Mi expareja me torturó durante cuatro horas, me cortó el cuello"

"Tras discutir me fui al baño y sin darme cuenta tenía un cuchillo en el pecho, ahí comenzó un infierno (...) Intenté alejarlo de mí pero era muy difícil, yo fui perdiendo las fuerzas a medida que pasaba el tiempo porque me estaba desangrando (...) Intenté negociar con él durante casi cuatro horas herida pero él me avisó de que no iba a salir de aquella casa con vida (...) En una ocasión conseguí llegar hasta mi teléfono móvil pero él me volvió a apuñalar (...) Antes de una hora yo ya estaba tirada en el suelo porque las piernas ya no me respondían (...) Conseguí mantenerme con un hilo de vida pensando en mi hijo de 12 años porque el niño tenía que regresar del colegio y si llegaba antes de que yo muriera él me dijo que lo mataría también (...) Me dio diazepames y me degolló, y al final me hice la muerta para que se fuera y no llegara mi hijo antes de que él se fuera".