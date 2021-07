Avilés cuenta que vio abatida a Olga junto a Antonio David y Rocío Flores y su representante. "Está preocupada por el programa que tiene que hacer (el de 'Ahora, Olga' ), decía 'tengo que responder a cosas que yo no he vivido' y él (Antonio David) le aconsejaba sobre lo que tenía que decir".

Por su parte, Kiko Matamoros cuenta que él mismo ha hablado con Olga Moreno durante diez minutos antes de entrar en el plató de 'Viva la vida' y nos desvela cómo se encuentra: "Nada que ver, está eufórica, agradecida a todo el mundo, desbordada en lo positivo porque no se espera la victoria", discrepa Matamoros. "Ella no tiene miedo a nada de lo que se enfrenta porque no ha visto el documental y no sabe qué le van a preguntar".