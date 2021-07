Las Campos, de la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes': "No es la ganadora de las mujeres"

Terelu y Carmen son grandes amigas de Rocío Carrasco y, como no podía ser de otra manera, no se han tomado nada bien que la mujer de Antonio David se haya hecho con los 200.000 euros del premio del concurso. Terelu ha optado por mostrar una sonrisa irónica cuando Toñi Moreno le ha preguntado: "No hablas porque si no vas a reventar, ¿no?", le preguntaba la presentadora, la mayor de las Campos asentía.