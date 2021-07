Valeria Marini se siente traicionada por Olga Moreno: "Me hizo la vida imposible en 'Supervivientes"

Valeria cuenta que Olga era su amiga al inicio del reality pero que en la playa le "hizo la vida imposible" y que se siente traicionada porque ha hablado mal de ella a sus espaldas . "Ella muchas veces hablaba, me he dado cuenta después del programa, han hecho pacto para ponerse de acuerdo por detrás", afirma. Pero ¿era Gianmarco el motivo del distanciamiento entre Olga y Valeria? Algunos colaboradores consideran que sí, pero ella lo niega.

"Me decía tú eres mi amiga y me daba la mano y luego me nominaba" aclara Valeria. "Además, allí pasan cosas que no son importantes en la vida normal pero allí...", añade. Lo cierto es que Valeria ha sido muy criticada por varias de sus compañeras en 'SV' pero... ¿ella lo provocaba? Frente a esta acusación, la italiana se defiende.