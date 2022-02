Raquel Mosquera anuncia que va a leer un burofax donde viene la información sobre ese cuaderno particional que firmaron ella y Rocío Carrasco y, según el cual, asegura que se sintió engañada por la hija del boxeador. “Firmé porque me dijeron ‘no seas tonta’, pero después le puse una demanda a Rocío por perjudicarme en más de la cuarta parte”.

Esto es lo que se redacta: “Llegamos a un acuerdo extrajudicial firmado por ella, por mí y por nuestros abogados donde me compensan económicamente por haber irregularidades en el cuaderno particional. Al firmar ese cuaderno, yo renuncié a nuevas acciones , que se podían haber realizado, aunque me correspondían más. Yo solo quería la compensación y saber que ese cuaderno particional estaba mal.

José María Recio, abogado , nos cuenta que no es recomendable acudir a este tipo de actos sin una defensa letrada. Además, nos explica y aclara qué fue lo que ocurrió y cómo funcionan estos conflictos hereditarios y qué pasos hay que seguir cuando alguien se enfrenta a este tipo de problemas.

Raquel Mosquera insiste en que ella no miente y se enfrenta a quienes cuestionan su testimonio. Isabel Rábago le pregunta si es cierto eso de que, en un primer momento, no iba acompañada de abogado (según Raquel, Rocío se benefició de ello a la hora de realizar la primera firma, tal y como nos contó la semana pasada), y Raquel no duda en hacerle frente e irrumpir el plató cuando alguien le pone en duda.