La lucha contra el coronavirus por fin encuentra su arma final, la vacuna

Las vacunas recrean la enfermedad debilitada para que el sistema inmunológico las asimile

Una pregunta muy común es ¿Qué son las vacunas? Las vacunas no son más que c ompuestos inactivos, muertos o atenuados de productos biológicos . Coloquialmente hablando, una vacuna es una versión debilitada de la enfermedad a tratar. Estos son capaces de recrear la enfermedad sin producir infección, ayudando así a nuestro sistema inmunitario a producir defensas para que estas sean capaces de actuar de manera inmediata en el momento en que nuestro cuerpo entre en contacto con el microorganismo en cuestión. Una adecuada respuesta inmunológica evita la transmisión de enfermedades y disminuye la mortalidad y la morbilidad global.

El número de enfermedades mortales ha disminuido drásticamente gracias a las vacunas

La vacunación en España no es obligatoria, aunque determinadas situaciones permiten que los poderes públicos competentes impongan la vacunación forzosa. El no vacunarse significa estar expuesto a una serie de enfermedades e infecciones que pueden conducir a diagnósticos grabes. Además no vacunarse facilita que seamos portadores de virus y bacterias patógenos que pueden infectar por tanto al resto de individuos.