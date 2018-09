"Cuando mi padre se fue, decidí gastar la vida con alegría y felicidad en su honor"

Lo he contado alguna vez, pero quiero compartirlo contigo. Creo que uno se entera de qué va la vaina cuando vive la primera muerte cercana. ‘Muerte’ es una palabra incómoda y aterradora, pero a mí me ha acercado a la vida. Hace poco más de dos años perdí a mi padre. En ese momento pensé que nunca más iba a poder ser feliz. Me veía incapaz de disfrutar de las cosas que me gustan: una buena comida, un viaje, una juerga flamenca... Pero, mi padre ¡quería vivir!, y luchó hasta el último momento dándonos a todos una lección de dignidad. Ese enorme ejemplo me hizo valorar cada segundo que me regalaba la vida. Y desde entonces, decidí gastarla en su nombre y trabajar la alegría y la felicidad. Aquí hemos venido a ser felices.