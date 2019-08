Sandra Barneda acusa a Kiko Matamoros de haber sido frívolo al comunicar su enfermedad y él estalla: “Aquí te quieren o muerto o en el suelo”

Kiko Matamoros acudió al plató de ‘Viva la vida’ para responder a todos aquellos que le acusan de haber exagerado su enfermedad (fue operado de tumores en la vejiga). “No exageré nada. Han puesto cosas en mi boca que no dije. Yo no dije en ningún momento que tenía cáncer”, comenzó.

Sandra Barneda le preguntó si no hubiera sido mejor esperar a tener un diagnóstico más definitivo para comunicar la enfermedad, o quizá no hacerla pública mientras estaba de vacaciones. La presentadora cree que la portada que salió (con el titular que acompañaba a la foto) puede haber molestado a algunas personas. Kiko no está de acuerdo: “Cuando hago la entrevista les cuento la realidad, ¿qué tiene eso de malo?”. Considera que hubiera sido mucho peor mostrar que todo estaba bien cuando no era esa la realidad.