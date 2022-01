Sandra Barneda reacciona a las declaraciones de Antonio David: "No olvidemos que lleva mucho tiempo en la televisión"

Sandra Barneda ha reaccionado a las palabras del padre de Rocío Flores y le ha lanzado varias preguntas a los colaboradores no sin antes recordarles que "Antonio David lleva mucho tiempo en la televisión". La presentadora ha puesto el foco en el hecho de que Antonio David se haya referido a Olga, Marta y Rocío hasta en tres ocasiones como "las mujeres de mi vida" y se ha mostrado sorprendida con el hecho de que no haya mencionado directamente a Marta : "Solo ha dicho que tiene derecho a rehacer su vida".

Sandra se ha hecho una pregunta muy directa: "¿Por qué Antonio David ha decidido hablar ahora y no antes?". Los colaboradores tienen claro que Antonio David sabe perfectamente medir los tiempos y lo hace para aumentar el interés mediático sobre su persona: "No me queréis trabajando en esa casa, muy bien, pero vais a seguir hablando de mí cada día y vuestros micrófonos van a ir detrás de mí", sentenciaba José Antonio Avilés.