La protagonista de este delicado suceso nos ha abierto las puertas de su casa y ha contado cómo se encuentra horas después de haber recibido trece puñaladas. Además, la diseñadora ha explicado que no ha sido la única víctima y que su hija también fue agredida.

“Me encuentro mal. Me encuentro débil. Ha sido una paliza, una agresión con tijeras. Ha sido algo horrible”, empezaba diciendo Saray Montoya al inicio de la entrevista. “Mi hija Naiara está mal, le dieron una puñalada en el pecho y un bocado. Ha sido un intento de asesinato”, añadía.

“Ellos no son mi familia, la familia no hace eso”, declaraba Saray Montoya, que relataba también la dura conversación que tuvo con su hija Naiara horas después del dramático suceso: “Estábamos acostadas en el sillón y mi hija me preguntó si estábamos vivas o muertas”.