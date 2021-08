Saray Montoya, 'Supervivientes', y su hija Naiara, apuñaladas en una reyerta familiar

La exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido varias puñaladas en el cuerpo

Saray se encuentra estable y ha querido denunciar públicamente lo sucedido

La diseñadora pide colaboración ciudadana para encontrar a sus agresores, que se encuentran en busca y captura por la policía

Saray Montoya, exconcursante de 'Supervivientes 2018' acaba de sufrir una brutal agresión por parte de unos familiares. La diseñadora, a quien conocimos gracias al programa de Cuatro 'Gipsy Kings', ha querido denunciar a través de sus redes el asalto que ha vivido en su domicilio, donde su suegro, su cuñado y dos hombres más han irrumpido en su casa propinándoles una brutal paliza, con puñaladas incluidas, tanto a ella como a su hija Naiara.

Saray ha explicado que la raíz del problema se produjo por un enfrentamiento entre su marido y el hermano de este, quien, atizado por su padre, acabó junto a él y varios hombres acudiendo a su casa con intención de "acabar con sus vidas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diseñadora Saray Montoya (@saraymontoya.sm)

Montoya ha querido dejar claro que esta no es la forma de actuar de la etnia gitana y ha asegurado que el asunto se encuentra en manos de la policía. "Todo ha sido por una pelea entre dos hermanos. Entre mi marido y su hermano. Entre ellos siempre ha habido mucha envidia. Yo no tengo nada, lo único que tengo es mi trabajo… Me ha dado cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en las piernas y una en la cabeza…Esto no se va a quedar así", contaba muy afectada desde las urgencias del hospital.

"Nicolás Rubio Salguero y Nicolas Rubio Silva (padre e hijo). Claro que lo voy a decir. Estas no son las costumbres gitanas. Entre nosotros los hombres no pegan a las mujeres, pero ellos sí lo han hecho", añade denunciando la situación públicamente.

Horas más tarde, Saray ha reaparecido, mucho más calmada, para dar detalles de lo acontecido. "Quiero deciros que ya estoy mejor. Antiguamente cuando pasaban estas cosas normalmente los gitanos no llamábamos a la policía. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos otra mentalidad y no queremos ruinas de esta clase. Queremos que haya justicia", afirma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diseñadora Saray Montoya (@saraymontoya.sm)

"Esto ha sido una tentativa de homicidio. A mi niña le han metido una puñalada en el pecho, directa al corazón. Lo que pasa que ella se ha quitado y le han dado una en la barriga", dice mientras explica de nuevo la situación, alegando que en el hospital se encontraba muy "mareada" por la pérdida de sangre y el shock.

"Esto viene por una discusión de hermanos. Ha sido el padre de mi marido, Nicolás Rubio Salguero el que ha incitado su hijo diciéndole que le hiciesen daño a mi marido apuñalándome a mí y a mi hija. Yo estaba en mi casa, con mis costuras y mis cosas", explica. "Han venido ellos pegando palos a las puertas y no nos ha dado tiempo a nada", continúa mientras señala a dos hombres más que se encontraban con su suegro y su cuñado. "Uno de ellos era el que me daba palos en la cabeza… Me han hecho no se qué craneal… No le conozco de nada, pero daremos con él", asegura.

"Ha sido un desacato. A mi madre le han cortado la cara y le han tenido que dar puntos también en el brazo. Grabo esto porque la policía está por medio. Esto ha sido un homicidio. Están buscándolos. Ellos se han ido de sus casas y están en paradero desconocido, pero darán con ellos. Voy a llegar hasta el final. A mí no me importa que me maten, pero a mi hija no", apunta mientras afirma que estos cuatro hombres han sobrepasado todos los límites y tocado lo más sagrado para ella.