Todo apuntaba a que las Campos se iban a reunir en Nochebuena . Así lo aseguró Carmen Borrego en ‘Sálvame’, que aseguró que iba directa a casa de su hermana Terelu para cenar y celebrar todos en familia. Pero una información de Kiko Hernández ponía en jaque la armonía familiar. Terelu aclara qué ha pasado porque no, no se han reunido.

“La cena de las Campos ha sido tranquila”, aseguraba la hija de María Teresa. “¿Os habéis reunido?”, le preguntaba directamente Emma García, a lo que la colaboradora contestaba: “No. Ha habido una razón de peso para no reunirnos”, comenta. ¿Pero qué ha pasado para que Carmen y su marido no acudieran a la casa de su hermana?

"Cuando alguien tiene contacto con alguien positivo en coronavirus , la precaución es lo primero. Es de sentido común. Mi madre tiene 80 años, venía a mi casa y ellos (Carmen Borrego y su familia) tuvieron contacto con un positivo. Nos hicimos la prueba y luego no nos movimos de casa al ver que éramos negativo", cuenta Terelu, que añade que acudió otro familiar que resultó ser negativo tras realizarse un test.

"Lo que sucede, conviene. Quizás no debíamos juntarnos ese día. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Creo que hay que hablar mejor las cosas primero" son las palabras de Alejandra Rubio al respecto, algo que no ha sentado nada bien a Terelu, que ha mutado su rostro a serio. Terelu, por su parte, aclara que ella no ha hablado del conflicto de su hermana con ella, y eso es a lo que su hija se refiere, que cree que es mejor hablar las cosas antes de reunirse.