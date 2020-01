Emma opina sobra la entrevista de Carmen Borrego: "Aquí dice una cosa y en la revista otra"

Emma García ha recalcado que tanto Carmen como Terelu son libres de hablar de lo que quieran, pero se ha sorprendido tras leer la entrevista: “Aquí ella pone muy bien a Edmundo, me ha extrañado que en la revista diga otra cosa”. Terelu se defendía de las opiniones de sus compañeros: “Si en mi contrato pone que aquí tengo que hablar de mi vida me levanto y me voy”, a lo que Ylenia sentenciaba: “De tu vida no, pero sí de los temas que se están tratando, y se está tratando lo vuestro”.