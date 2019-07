Terelu Campos posa en bañador por primera vez en 30 años: "Alejandro Sanz me regala mis nuevos pezones"

A pesar de encontrarse muy recuperada, la colaboradora de Telecinco sigue teniendo fuertes dolores que no la permiten hacer ciertas cosas de su día a día: "Al moverme en la cama, hay gestos que me molestan. Al girar, grito (...) Le he dicho a mi doctora que me duele la zona de las costillas y me ha dicho que me raspó hasta el hueso. Tengo una cicatriz enorme en la espalda de la herida que no cerraba y, en octubre, me abrirá para arreglármela (...) El otro día se la enseñé a dos amigos y me dijeron que parecía que me habían pegado un tiro", confiesa.