“Llevamos con este tema bastante tiempo (porque Sandra Pica lo sigue alimentando, según José Antonio Avilés)”, dice Tom. “¿Qué más da? Estamos en 2021 y me tengo que justificar con quien me acuesto. Me parece fuerte que, a día de hoy, no se pueda acostar con chicos, chicas, o lo que sea”, añade.