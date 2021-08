"En los últimos tiempos no nos vemos de manera habitual. Somos muy diferentes con la diferencia que antes nadie la veía porque Carmen no estaba de cara al público. Ahora se evidencia más lo diferentes que somos", confiesa Terelu en un primer encuentro con la presentadora de 'Viva el verano'. Además, reconoce que el conflicto entre su hija Alejandra Rubio y su hermana le ha entristecido: "La tristeza te causa dolor ", añade. Toñi advierte que ve "pena" en sus ojos.

Terelu reconoce que las cosas están frías entre ellas y admite que no le ha gustado nada que su hermana y su hija hayan aireado sus problemas por los platós de televisión: "Ahí radica el conflicto", confiesa. "Carmen ha tenido gestos con Alejandra que me han hecho daño, decirle cosas como '¿y tú qué sabes?'" y habla del mensaje que le puso a su hermana en 'La última cena' y la fea respuesta que recibió por su parte.

Por su parte, Carmen sostiene que ella nunca ha ido en contra de su sobrina y ese conflicto le vino de nuevas y que, responde a lo de Kiko Hernández, Terelu no supo interpretar que lo que le dijeron fue de coña y que a ella no le pusieron el vídeo en el que Carmen le dice a Kiko que se ha pasado con su hermana. Respecto a por qué no se han visto en Málaga es porque han coincidido allí día y medio, no un mes. Además, dice sentirse mal porque Kiko Matamoros le da mucha caña y es íntimo amigo de Terelu y Alejandra.