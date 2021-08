José Ortega Cano hace frente a todas las polémicas en una entrevista exclusiva.

Ortega Cano responde a Rocío Carrasco por lo que dijo de él en su documental.

El distanciamiento entre Ortega Cano y Rocío Carrasco, analizado junto a Toñi Moreno.

José Ortega Cano se convierte en el invitado estrella de 'Viva el verano' y concede una reveladora entrevista a Toñi Moreno donde ha afrontado todas las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto. Pero uno de los temas que más llaman la atención de los medios es sobre su relación con Rocío Carrasco, quien confesó en su documental el distanciamiento que había entre ambos.

"Que mi madre se casara con José Ortega Cano no creo que fuese una decisión acertada", fueron las duras palabras que Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y que causaron tanto revuelo. Además, sin dar muchos detalles, llegó a decir que no tenía nada que hablar con él. Ahora, el diestro responde a la hija de la Jurado.

La sorpresa de Ortega Cano al ver el documental de Rocío Carrasco

Ortega Cano confiesa no haber visto el documental en su totalidad pero sí que lo ha seguido. Se muestra sorprendido porque "ella no recurrió a mi persona en ningún momento de ese tiempo. La verdad es que me llevé una sorpresa muy grande porque era algo que desconocía", asegura sobre el infierno que Rocío vivió por parte de Antonio David Flores.

"Ahí están todas las fotos de cuando hemos estado juntos... no se puede quebrantar de esa manera. El tiempo te da la razón, si la tienes. En todos los sitios que hemos estado, Rocío Jurado estaba enamoradísima. Era un amor tremendo, por Dios y por la Virgen. No sé por qué lo dice, me cogería en un momento que no soy de su agrado, pero no lo creo. Ella me tiene cariño. Estaría haciendo un programa de muchas horas", son las palabras de Ortega.

¿Por qué invitó Ortega Cano a Antonio David Flores a su boda?

En este momento, Toñi Moreno aprovecha para apuntar algunas "incoherencias" en cuanto a la actitud de Ortega Cano con Antonio David, con quien se ha enfrentado para después invitarle a su boda: "Lo que me hace cambiar es los niños, Rocío y David Flores. Me hubiera gustado que Rocío Carrasco también hubiera venido a la boda".

¿Han hablado Ortega Cano y Rocío Carrasco tras la emisión del documental?

Toñi moreno le ha preguntado a Ortega Cano si ha hablado con ella tras la emisión de la docuserie y él responde: "No me lo he planteado. Quiero ver qué va a pasar con la familia (se refiere a lo que vaya a contar Rocío en la segunda parte del documental, 'En el nombre de Rocío')". además, considera que no tiene la sensación de que tenga que pedirle perdón por nada de lo que haya hecho y le da pena que no tenga relación con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando.

Ortega Cano confirma que existe un diario se Rocío Jurado

Más tarde, Marisa Martín Blázquez le ha preguntado sobre todo lo que ha dicho, ¿qué teme de lo que vaya a contar Rocío Carrasco? "Que lo que cuente, sea verdad. Yo tengo la letra de Rocío Jurado, auténtica, si me enseñan otra letra que no sea auténtica lo tendrá que detectar un profesional", dice al responder (se refiere al rumor que hay en torno al hecho de que exista un posible diario personal de la Jurado en el que cuenta sus intimidades).