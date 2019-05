Toñi Salazar responde, hundida, a las polémicas de 'Supervivientes': "No somos traicioneras ni estafadoras"

“No sé si me voy a meter en un lío pero necesito hablar”, comenzaba a decir la artista. “Sé que hemos hecho un concurso pésimo, me hago cargo de la penalización y estoy eternamente agradecida pero si tengo que estar el resto de mi vida pagando lo hago pero que no digan cosas que son mentiras”, ha comentado haciendo referencia a los que dudan del robo que ha sufrido en su casa.

A las preguntas sobre el comunicado de Mediaset en el que afirma que Azúcar Moreno son personas non gratas en la cadena, Toñi prefiere no comentar nada al respecto para prevenir “meterse en un lío con la productora”. Además, asegura que se han ido las dos a la vez no por nada extraña, sino porque no pueden estar la una sin la otra.