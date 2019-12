Tony Spina explica cómo se siente tras la ruptura con Makoke: “No me queda claro el motivo”

Makoke anunciaba su ruptura con Tony Spina hace unas semanas y ahora ha llegado el turno de él para contar su versión. Tony ha confesado que es la primera vez que ve todos los recuerdos después de la separación y se encuentra "en un estado de tristeza y melancolía ". Respecto a los motivos de la ruptura , Tony Spina no tiene muy claro cuál ha sido el problema: "No me queda claro el motivo de la ruptura".

Según Tony Spina, fue Makoke quien dio por terminada la relación de la noche a la mañana: "Me dijo que quería estar sola y ser libre". Tony explica que desde que volvieron del idílico viaje a las Maldivas, se distanciaron por trabajo y entraron en una rutina. No obstante, Tony no entiende la decisión de Makoke y cree que no está enamorada de él: "No estaba enamorada y ahora estoy decepcionado". Los dos protagonistas han desmentido cualquier tipo de infidelidad.