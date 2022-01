Te contamos cómo utilizar el pan en una dieta sana y equilibrada

Hoy en día hay pan de molde que también se elabora con masa madre y es que los hay que han mejorado mucho su fórmula, que no contienen conservantes ni aditivos y están elaborados con pocos ingredientes. Además, pueden encontrarse en cualquier supermercado.

Lo más importante es que el pan sea lo más natural posible pero nuestra nutricionista nos pide no estigmatizar los aditivos y conservantes. En ciertas ocasiones, son necesarios para la correcta conservación del producto, aunque hoy en día, la ciencia y la tecnología nos ayudan a innovar para eliminarlos: “Este es el caso por ejemplo del pan de molde 100% natural que no contiene conservantes ni aditivos, solamente ingredientes naturales y masa madre no ácida”.