Ana María recuerda cuando se quedó embarazada de Ortega Cano: "No pude decírselo yo, no sabía cómo se lo iba a tomar"

Ana María ha explicado que el diestro no dejó de mirarla un instante y que al salir de la finca él le pidió el teléfono: “Me llamó antes de salir de allí y me propuso ir juntos al Rocío”. Pese a que en un primer momento el torero no consiguió su propósito, con el tiempo Ana María se dio cuenta de que su destino era estar juntos.