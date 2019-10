El flirteo entre Carmen Lomana y su amor de juventud: "Sigues siendo guapa"

“Siempre se me quedó en la cabeza y no lo he vuelto a ver”, son las palabras de Carmen Lomana a la hora de hablarnos de Óscar, el que fuera su primer amor. Ha pasado mucho tiempo y Carmen quiere saber de él, pues le perdió la pista hace mucho tiempo. Se conocieron cuando Loman tenía 17 años y vivieron un amor de juventud, todo un flechazo.