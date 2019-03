La noche mágica de Mónica Naranjo: sorprende a un fan y se reencuentra con su pasado

Mónica lo había advertido: no le gustaban nada las sorpresas y no se esperaba para nada lo que estaba a punto de suceder. Ella estaba encantada sorprendiendo a un fan pero eso de que le sorprendan a ella… no le gusta mucho. Pero seguramente después de lo vivido en 'Volverte a ver' cambie de opinión. Cristiano Malgioglio, gran compositor italiano de artistas no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrarle todo su afecto a la cantante, que se ha sorprendido mucho al verle. Y es que Cristiano fue el gran impulsor de la carrera de Mónica en Italia.