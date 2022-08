Marta López confirma la ruptura con su novio Rubén: "No estoy bien"

Aurelio Manzano daba una noticia durante el directo de 'Ya es verano' que provocaba el silencio de todos en plató: "Me ha llegado una información que me asegura que la relación de Marta López con su novio Rubén se ha roto ". Marta López, que estaba sentada justo al lado de su compañero, aprovechaba el momento para pronunciarse personalmente y evitar así los rumores :

"Me lo preguntan a diario y no os voy a mentir, es verdad que en estos momentos hay una separación, pero no sé lo que va a pasar, no quiero hablar de este tema por respeto, porque yo soy una persona pública pero él no lo es y no quiere serlo".