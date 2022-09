Miguel Ángel Nicolás reprende un comentario de Jaime Peñafiel: "Es un discurso muy machista"

“La reina ha aguantado mucho, fueron varios años horribilis. Kate sí le gustaba a la reina porque ha sido muy discreta, no ha hecho declaraciones, ha estado en su sitio… Tienen que estar en su sitio. En España también tenemos este problema. El rey Felipe está en su sitio, pero Letizia no lo está”, dice Jaime.

Este comentario Miguel Ángel Nicolás no ha querido pasar por alto y no da dudado en reprender al periodista: “Perdóname, con todo el respeto, pero es que parece que todas las mujeres de la familia real inglesa o la española tienen la culpa, pero también hay hombres. Me parece un discurso muy machista eso de echarle la culpa de todo a las mujeres. Ellos también tendrán su papel en la familia”.