Exclusiva| El último mensaje de Kasia, la princesa catarí, antes de morir

Kasia Gallanio, ex princesa de Qatar , era hallada muerta en su casa de Marbella por efectivos de la Policía Nacional a primera hora del pasado domingo. Kasia Gallanio, de 46 años, era la ex mujer de Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani , tío del emir de Qatar y uno de los hombres más ricos del país árabe.

'Ya son las ocho' ha hablado en exclusiva con Bruce Baps , novio de Kasia en su momento de la muerte, y quien nos ha mostrado el último mensaje que la exprincesa catarí mandó horas antes de morir . Tal y como asegura Bruce, Kasia tenía problemas legales con su exmarido por la custodia de sus hijas pero esto no la tenía deprimida: "Ella no estaba triste, no estaba mal, Kasia no se suicidó ".

En el mensaje, Kasia le decía a su novio que se iba a dormir, algo que no hizo sospechar a Bruce: "Aún no me lo creo, ¿cómo iba a poder pasar algo así? ella no se ha suicidado, hay que averiguar lo que ha pasado porque ella tenía miedo por su vida". Bruce le ha explicado a Marta Riesco que Kasia temía por su vida y que ya había sido objeto de varias agresiones: "Le habían dado palizas, le habían robado, ella no estaba segura e iba sin guardaespaldas".