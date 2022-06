Primeros detalles de la boda de Chenoa: Móviles prohibidos, el momento más emocionante y el segundo vestido de la novia

Los dos invitados tenían compromisos profesionales que atender y por ello han abandonado la fiesta, no sin antes contarle a nuestro compañero Jorge Moreno algunos de los detalles mejor guardados del enlace:

El humorista ha asegurado que habían comido estupendamente y que el menú era delicioso. Latre también se ha pronunciado sobre los rumores que aseguraban que Chenoa les había hecho firmar un contrato: "No es cierto que hayamos firmado un contrato de confidencialidad, aunque sí es cierto que no ha habido teléfonos móviles lo cual ha sido muy bueno para que nos relacionemos y estemos todo el tiempo hablando y disfrutando".

"Ha sido muy emotivo y hemos llorado todos, me voy con el corazón muy ancho, de momento Chenoa no ha cantado pero han cantado muchos (...) Las mesas eran como muy íntimas y muy cómodo, ha sido todo muy bonito (...) Chenoa ha repartido ramos a varias personas muy queridas para ella y ahí he roto a llorar (...) Chenoa se ha cambiado, se ha puesto un segundo vestido, igual de bonito que el primero, pero este sin la cola enorme del otro".