Gloria Camila se pronuncia sobre la huida de Ana María Aldón

Ana María Aldón no acudió este fin de semana a su puesto de trabajo en 'Viva la vida'. La ausencia de la diseñadora fue muy comentada por el resto de colaboradores, especialmente por José Antonio Avilés, que aseguraba conocer los motivos por los que la mujer de Ortega Cano no se encontraba en plató.

En plató, Gloria Camila se ha pronunciado sobre la 'desaparición' de su 'madrastra'. "La información Avilés es falsa. Yo dos semanas antes de la llamada dije que no iba a hablar más del tema. Mi padre habla todos los días con Ana y su hijo y sabe si está bien o no. Si no se lo coge a Avilés que se lo plantee, igual es que no quiere hablar de él. En casa hay noticias de Ana María", ha dejado claro.