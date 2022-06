Ana María Aldón, localizada en el Rocío: sigue sin devolver las llamadas a 'Viva la vida'

La tarde del sábado, ‘Viva la vida’ anunciaba la ausencia de Ana María Aldón en el programa. Tanto la presentadora, Emma García, y los colaboradores se mostraban preocupados porque su compañera no contestaba a las llamadas. Su representante avisó el viernes que no acudiría al programa porque “se encontraba mal”. Al fin, hemos localizado a Ana María en El Rocío.

Un equipo del programa se ha trasladado hasta Rota , lugar que sirve de refugio para Ana María desde que, a mitad de semana, marchara para allá. Allí, en Costa Ballena, se ha dejado arropar por su familia, pero desde el sábado le perdimos la pista. Ha sido localizada en El Rocío, en compañía de unos amigos . Las imágenes son tomadas en una gasolinera situada a medio kilómetro del Rocío. Al parecer, Gloria Camila también está en el Rocío, pero no junto a Ana María.

“Está con amigos muy íntimos, pero no en ambiente festivalero”, señala Emma García. Mientras tanto, algunos colaboradores parecen conocer los motivos que han provocado esta marcha a Andalucía: “A lo mejor lo que nos quiere contar, no está preparada para contárnoslo”. Y es que, al parecer, Ana María lleva mucho tiempo aguantando presión familiar y se ha marchado para desconectar”.

Por su parte, algunos de sus hermanos, aseguran no saber nada de ella desde hace días: "Hombre yo bien, bien no la veo... La veo desanimada, cuando la vi la última vez no la vi como otras veces", dice una de sus hermanas. "Estamos con ella con lo que decida", añade Manuel, su hermano, dejando caer que la apoyarán en lo que decida hacer.