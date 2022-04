Alexia Rivas, sobre el ataque de celos de Anabel Pantoja: "Ella quería que saliese"

En 'Ya son las ocho', Alexia Rivas ha dado su punto de vista sobre lo ocurrido : "No es de mi incumbencia si le molesta que sea amiga de su exmarido. No tengo nada con él, no hay nada que ele pueda molestar. Era una comida de trabajo, porque estamos en la misma agencia de comunicación de redes sociales, yo llevo un año y él dos o tres meses. Yo fui a comer con las chicas de la agencia y luego Omar se unió", explica.

"Él no siente nada por mí, para nada, lo que me se sorprendió es que ella es la que monto el pollo. Si le contó esos temas a sus compañeros por detrás, es porque quería que saliese", asegura. "Lo que me molestó es que yo ese día ya tenía prensa en casa a la noche, al día siguiente…siempre dicen que lo provoco yo, pues esta vez no lo provoco yo".