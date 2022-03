En 'Ya son las ocho' , el reportero Carlos García López ha estado con la cantante y ha conectado con ella en directo en el programa. Al preguntarle por el último ránking, donde Chanel sale como que podría ser la próxima ganadora de Eurovisión, la cantante no ocultó que la presión existe pero que está trabajando mucho para darlo todo el próximo 14 de mayo en Turín.

"Disfrutona siempre. Obviamente me pone en una tesitura de estar alerta y no flaquear en ningún momento. Es una presión pero lo que me toca a mí es ensayar muchísimo, y llevar al escenario la mejor versión de 'SloMo' y de nosotros", decía.