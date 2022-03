"Pues no sé...que hacer bolos y tener esta carrera musical no es compatible con levantarse a las cinco de la mañana"", le ha recordado la hija de Isabel Pantoja a su ex amiga. Claramente, Isa hacía referencia a las declaraciones de la reportera en las que aseguraba que "no quería ser un personaje público" y que quería seguir "levantándose a las 5 de la mañana".