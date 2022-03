Isabel Pantoja ha comparecido esta mañana ante el juzgado número 5 de Málaga. La cantante se enfrenta a tres años de prisión por un posible delito de insolvencia punible y debe testificar ante el letrado. Muy triste y vestida de negro, la tonadillera ha acudido a su cita con la justicia acompañada de su hermano Agustín.

Muy afectada, Isa Pantoja se ha sincerado en 'Ya son las ocho' sobre cómo ha visto a su madre. "Ya sabéis que no tiene teléfono, me he puesto en contacto con mi prima que es al que puede mantener contacto con mi tío Agustín. Está bien pero no ha podido hablar con nadie. Esta más tranquila. No había visto las imágenes, pero llegar aquí y verlo…Lo más duro ha sido verla en sala", ha contado la colaboradora.

Isa está preocupada por la salud de su madre: "No es por su estado físico, que está más delgada, también mental. Ese paseo ha tenido que ser durísimo. Podemos ayudar hasta cierto punto, tiene una depresión y es una enfermedad. Necesita ayuda profesional. No sé hasta que punta será verdad eso de que la tiene. No hay manera de que yo lo pueda saber. Solo me entero por lo que veo en televisión. No tengo el teléfono de mi tío", detalla la hermana de Kiko Rivera.