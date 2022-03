"Es totalmente mi vídeo de 'Loca'. Podían haber hecho otra cosa, no sé si es fan mía, o quien lo haya producido, y han querido copiar la historia. No es un homenaje , es una copia , es que es todo igual, solo ha faltado ponerme a mí ahí. Dice la palabra loquito, la pantalla de atrás es igual, los movimientos de pelo me imita...", son las palabras de Malena.

"Podían tener problemas, tendría que consultar con abogados", aunque, de momento, no tiene intención de interponer medidas legales. "Ni me hace gracia ni me disgusta, pero podría haber hecho algo distinto. A quien le ha molestado más es a mis fans". Vemos los dos videoclips para ver si Malena lleva razón o no. Juzguen ustedes.