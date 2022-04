Gloria Camila responde a los reproches de Ana María: “Saca unas cosas de contexto que no son las que quería decir”

En primer lugar, Gloria Camila lanza un mensaje a Terelu Campos, “no quiero que pongan palabras en mi boca que no he dicho, para intentar manipular” . La colaboradora explica que ella únicamente ha dicho que “hay veces que es verdad que hay que ponerse en manos de un profesional, que igual públicamente no es la solución”.

Sobre la comunicación de Ana María y su padre, Gloria cuenta que ellos “hablan como cualquier matrimonio, igual que yo he hablado con Ana”. Algunas de esas conversaciones, según explica la colaboradora, son para comentar que “a veces saca unas cosas de contexto que no son las que quería decir”.

No solamente eso, Gloria Camila no se calla su opinión dentro de casa, ya que “muchas veces” han mantenido conversaciones en las cuales Gloria ha pedido explicaciones, “oye Ana pues no me ha parecido bien esto, u oye Ana a qué has querido referirse cuando has dicho esto”.