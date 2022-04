Lo que Ana María Aldón no le gustó de la llamada de Ortega Cano a 'Viva la vida'.

El comentario de Ortega Cano que no sentó nada bien a su mujer.

La semana pasada se produjo lo que Ana María Aldón tanto estaba esperando. La mujer de Ortega Cano le pedía que diera la cara por ella, que le defendiera de cara a las críticas y esto sucedió el pasado domingo en 'Viva la vida' con la llamada en directo del torero al programa. ¿Cómo ha vivido ella esto? "Yo no creo que sea un posicionamiento, sino más que me entiende". La colaboradora aprovecha para decir algo que no le gustó. Un comentario, concretamente.

Lo que Ana María Aldón le molestó de la llamada de Ortega Cano

Según Ana María, Ortega Cano llamó al programa "porque le dio la gana" y asegura que le molestó que hiciera un comentario sobre su medicación: "Yo dejé la medicación en 'Supervivientes', creo que él quiso decir que me hacía falta volver a tomarla, pero a mí no me lo ha mandado nadie", asegura. Emma García considera que le parece un comentario fuera de lugar por parte del torero.

Además, Ana María lamenta que cuando Ortega Cano llamó mientras un sobrino nieto se encontraba en plató criticando y atacando muy duramente a su mujer, no fuera más claro con él y le plantara cara. Frente a esto, Emma García empatiza con ella y confiesa que la entiende.

Ana María Aldón, fuerte ante las críticas