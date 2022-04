Marta Riesco, sobre Antonio David Flores: "No sé nada de él, no me coge las llamadas"

Marta Riesco rompió con Antonio David Flores el pasado viernes

El tertuliano no responde a la reportera

Aurelio Manzano ha hablado con el entorno de Antonio David Flores

El pasado viernes Marta Riesco puso fin su relación con Antonio David Flores en directo. El tertuliano no acudió a la fiesta de cumpleaños de la reportera, motivo suficiente para que ella quisiera seguir su camino en solitario. "La verdad es que creo que he batallado muchísimo por esta relación y ceo que no me merecía sinceramente lo de hoy. No puedo decir otra cosa, en la vida a veces no se puede luchar contra todo, frente a todo…He aguantado mucho, he aguantado las críticas de los compañeros, de la gente que apoyaba a la expareja…", explicaba entre lágrimas.

"No creo que pueda continuar con la relación. Siento estar haciéndole esto a mi familia el día que celebro mi cumpleaños. Lo iba a celebrar el martes y no pudo estar, hoy no ha podido estar tampoco…Lo hago por dignidad y por amor propio", continúa. "Él está donde cree que tiene que estar y ya está…A veces en la vida una se cansa. Estoy siendo totalmente honesta. El mayor feo que me ha podido hacer es el día de hoy. Era una cosa que teníamos planeada los dos y el hecho de que no esté aquí…Estoy muy cansada", aseguraba la periodista.

En 'Ya son las ocho', Marta ha desvelado en qué punto se encuentra su relación. "Estoy un poco más tranquila. Estoy bien rodeada, tengo la cabeza amueblada, gracias a mis amigos y a mi familia y a que estoy en terapia, estoy intentando llevar las cosas de la mejor manera posible", comenzaba diciendo. "Le he llamado, le he mandado mensajes, ha sido él quien no ha querido contestar".