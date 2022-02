Gloria Camila responde a las palabras de Rocío Carrasco sobre Ortega Cano: "Ya fue castigado por lo que hizo"

Rocío Carrasco habló sobre Ortega Cano en 'Montealto'

Gloria ha contestado a su hermana desde su puesto de colaboradora

"No hace falta atacar para defenderse", asegura

Rocío Carrasco hablo alto y claro sobre Ortega Cano en 'Montealto'. La hija de Rocío Jurado sentenció al torero y aseguró que aunque ella pudiese haberse comportado de forma "rebelde" durante su juventud, ni "bebe", ni "coge coches". También aseguro que hubiera sacado al diestro de la vida de su madre, que seguramente hubiera sido más feliz sin él.

Gloria Camila no ha dudado en responder a las palabras de su hermana en 'Ya son las ocho'. "Si mi hermana dice querernos, que no nos apartaría de la vida de mi madre, pero sí a Ortega Cano que no deja de ser nuestro padre, sabe todo el daño que pueden hacen esas palabras tan dañinas y tan bajunas en televisión atacando al padre de sus hermanos…", asegura.

"Mi padre ya fue castigado y lo ha cumplido, es un accidente que ojalá no hubiera pasado nunca, lo siento por mi familia y por la de Carlos Parra. Ojalá no hubiera ocurrido, pero yo no puedo cambiarlo. Sabe que mi hermano y yo no lo hemos pasado bien con ese tema. No hace falta hacer daño para defenderse a uno mismo", zanja Gloria.

Gloria Camila, sobre Antonio David: "Si hubiera vivido todo eso no tendría relación con él"

Sonsoles Ónega no ha podido evitar hacerle una directa pregunta a la tertuliana. "¿Te ha cambiado la opinión sobre Antonio David?", ha querido saber la presentadora. "Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas la verdad, otras actitudes lamentables. Yo evidentemente si hubiera vivido todo eso no tendría relación con él a día de hoy. No había visto la pelea entera de 'Salsa Rosa' ni los sobres con la letra de mi madre", ha respondido ella.