Tras la entrevista que concedió Pepe Navarro a 'Sábado Deluxe', la pregunta de si es el padre de Alejandro Reyes o no, vuelve a estar en el aire. El presentador llamó en directo a 'Ya son las ocho' para responder a Ivonne Reyes.

La llamada se alargó más de la cuenta y los espectadores no pudieron escuchar todo lo que el periodista contó a nuestros colaboradores. Por eso, en el 'Fresh noche' desvelamos todo lo que no se vio de la llamada de Pepe Navarro.

"Nadie ha negado que no haya una sentencia. Lo que se niega es que yo sea el padre biológico. Y se demuestra porque sin querer ella ha demostrado que yo no soy el padre. A mí se me ha machacado públicamente, se me ha vejado, se me ha humillado, a través de esta señora que además ha hecho un negocio conmigo. Tengo todo mi derecho a hablar ahora, después de diez años de soportar a esta señora", explica el comunicador.

"No es agradable ver llegar llorando a tu hijo. No es agradable llegar a casa de tus padres y verlos cabreados. Pero te digo, no es agradable tener a un hijo en casa engañado por su madre", dejaba claro.