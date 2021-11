Ivonne Reyes rompe su silencio en 'Ya son las ocho': "Mi hijo está perfectamente y súper tranquilo"

Tras la entrevista concedida por Pepe Navarro a 'Sábado Deluxe' en la que aseguraba que no era el padre de Alejandro Reyes, su guerra con Ivonne Reyes vuelve a estar en boca de todos. Por si fuera poco, el periodista llamó en directo a 'Ya son las ocho' para ofrecer su versión.

"En el año 18 me entero de que la señora Ivonne ha hecho una prueba por su cuenta, ha contratado unos detectives que reconocen que la prueba se la entrego ella. La prueba dijo que Alejandro Reyes no era hijo de Pepe Navarro", explicó. "La señora Ivonne sabe a ciencia cierta que no soy el padre de su hijo desde esa fecha".

"Llevamos diez años de mentiras, insultos, descalificaciones… Ese pobre chaval no es mi hijo. Digo pobre porque vive engañado por su madre. No sé si ahora se lo habrá contado. Yo he sido su padre legal y he cumplido como tal. He pagado hasta que interpuse una demanda. Solo le debo seis meses a esta señora, no dieciocho como dice. Ha presentado documentación inexistente y falsa", ha brotó el periodista

"Nadie ha negado que no haya una sentencia. Lo que se niega es que yo sea el padre biológico. Y se demuestra porque sin querer ella ha demostrado que yo no soy el padre. A mí se me ha machacado públicamente, se me ha vejado, se me ha humillado, a través de esta señora que además ha hecho un negocio conmigo. Tengo todo mi derecho a hablar ahora, después de diez años de soportar a esta señora", dejaba muy claro el comunicador.

Ivonne Reyes: "Estoy rodeada de gente súper profesional"

La actriz ha roto su silencio en una entrevista exclusiva realizada por Aurelio Manzano. El colaborador ha preguntado a Ivonne sobre cómo está afectando toda la polémica a su hijo, Alejandro Reyes: "Mi hijo está perfecto y súper, súper tranquilo. Estamos conectados", ha dejado claro.