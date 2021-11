Pepe Navarro ha roto su silencio sobre la paternidad de Alejandro Reyes. El presentador se sentó en 'Sábado Deluxe' y aseguró no ser el padre del hijo de Ivonne Reyes. Pepe reconoció haber mantenido relaciones esporádicas con la actriz pero niega que tuvieran una relación sentimental.

Los colaboradores del 'Fresh noche' han sacado el tema a debate en 'Ya son las ocho', y el comunicador ha llamado en directo a Antonio Rossi para intervenir. "En el año 18 me entero de que la señora Ivonne ha hecho una prueba por su cuenta, ha contratado unos detectives que reconocen que la prueba se la entrego ella. La prueba dijo que Alejandro Reyes no era hijo de Pepe Navarro", explica. "La señora Ivonne sabe a ciencia cierta que no soy el padre de su hijo desde esa fecha".

"Hace siete años que me ofrecí para hacer la prueba. Si esta mujer quería que su hijo tuviese un padre, es su problema. Solo por ella y pro su culpa, su hijo no sabe quién es su padre. No sé si se lo habrá dicho", ha dejado claro Navarro.

"Llevamos diez años de mentiras, insultos, descalificaciones… Ese pobre chaval no es mi hijo. Digo pobre porque vive engañado por su madre. No sé si ahora se lo habrá contado. Yo he sido su padre legal y he cumplido como tal. He pagado hasta que interpuse una demanda. Solo le debo seis meses a esta señora, no dieciocho como dice. Ha presentado documentación inexistente y falsa", ha brotado el periodista.

Habla el exnovio de Ivonne Reyes: "Ella sabe que Pepe Navarro no es el padre de su hijo"