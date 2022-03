Isa Pantoja se ha abierto en canal en 'Ya son las ocho' y ha desvelado cómo se encuentra su madre tras declarar en el juzgado. " Ya sabéis que no tiene teléfono , me he puesto en contacto con mi prima que es al que puede mantener contacto con mi tío Agustín. Está bien pero no ha podido hablar con nadie. Esta más tranquila. No había visto las imágenes, pero llegar aquí y verlo…Lo más duro ha sido verla en sala", cuetna.

"No estoy preparada para ver a mi madre otra vez en prisión. No era consciente de que iba a ir. Me parece increíble que otra vez la historia se vuelva a repetir. Yo me siento tranquila como hija porque he hecho todo lo posible por estar con ella. Ella sabe que estoy aquí, que estoy a cuarenta minutos de casa. Me tiene a mí y más gente", ha confesado Isa muy preocupada.