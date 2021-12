María José Campanario y Jesulín de Ubrique han anunciado que esperan su tercer hijo en común . 'Ya son las ocho' ha tenido el privilegio de hablar en primera persona con los protagonistas de la noticia. "Para nosotros es una bendición y solo queremos que salga sano. Nos da igual si es chico o chica, de verdad", cuenta la odontóloga. "Sonsoles guapa he visto tu mensaje pero no he podido contestar", le ha dicho a la presentadora.

Aunque el diestro no ha querido contarlo, María José nos ha dicho que cuando se enteró de que iba a ser papa de nuevo, los ojos se le llenaron de lágrimas. Campanario también ha aprovechado para mandar un mensaje al resto de medios y ha asegurado que hablar con 'Ya son las ocho' había sido una excepción. "Los demás programas de televisión, que no sirva de precedente. He cogido el teléfono ahora, pero no vamos a poder atender a todo el mundo", ha dejado claro.