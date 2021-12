Rosa Benito responde a Rocío Flores: "Era ella la que me tenía que haber llamado a mí"

Rosa Benito contestó muy enfadada a su sobrina en 'Ya es mediodía' por haber hecho una pregunta a Lequio mientras el italiano criticaba duramente la quema de las alianzas en 'Sálvame'. Lejos de quedarse callada, la hija de Rocío Carrasco respondió a la colaboradora en 'El programa de Ana Rosa'.

"Tita, lo primero es que me gustaría aclararte que yo nunca me he reído de ti, ni de nadie de mi familia. Tampoco he hablado mal de ti ni de la familia. Formo parte de tu familia, me gustaría que si lo consideras oportuno y decides reflexionar pues aquí estoy para cuando quieras", explicaba Rocío.

"Si la hubiese llamado, con lo mal que me lo tomé no hubiésemos arreglado nada. Ella tampoco ha tenido la lucidez de llamarme, ni siquiera de decirme nada. Se lo digo con todo el cariño del mundo, eres mi tía y si quieres llamarme pues aquí estoy", le decía a su tía.

En 'Ya son las ocho', la expeluquera de Rocío Jurado ha lanzado un contundente mensaje a su sobrina. "Yo no la llamé, creo que ella me tenía que haber llamado a mí. Me sentó mal lo que me dijo y vine aquí y me pasó lo que me pasó, cuando me caliento soy un volcán", comenzaba diciendo.