Marta Riesco: "Rocío Carrasco me llamó y dijo que quería conocerme"

Marta Riesco ha soltado un bombazo en 'Ya son las ocho'. La reportera recibió una oferta profesional por parte de Rocío Carrasco.

"Cuando yo estaba con Antonio David enfadada, que sabéis que salí llorando, estaba en el trabaja y recibo una llamada del director de una revistar muy importante. Me llamó y me dijo que hay alguien que quiere hablar conmigo. Era Rocío Carrasco. Me dice que quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo", desvela la reportera.

"Consciente de que me pueden grabar y puede ser utilizado en contra de Antonio David, les digo que gracias pero que no estoy interesado. En esa conversación básicamente me dijo que quería que nos conociésemos. Me dice que es un proyecto profesional que me va a interesar. Yo puedo pensar que a lo mejor esa llamada puede perjudicar a Antonio David", detalla.

Nuestra colaboradora cree que se trataba de una "trampa". "Acto seguido el director de esta entrevista me pide disculpas por si me he sentido incómoda y me manda un cartel del concierto en homenaje a Rocío en Sevilla. Era conocido por todos en ese momento que yo estaba enfadada con Antonio David".