Marta Riesco y Rocío Flores, cara a cara: aclaran en qué punto está su relación

Recordando este momento, Rocío ha aprovechado para aclarar en qué punto se encuentra su relación con Marta Riesco . "Yo con la pareja de mi padre a día de hoy tengo una relación cordial, que ya he explicado por activa y por pasiva que la relación de amistad que yo tenía con ella va a tener una evolución mucho más lenta, porque yo he necesitado también mi tiempo", aclara Flores.

"Cuando yo he tenido que hablar con Marta de manera seria lo he hecho, yo no estoy en un plató de televisión de amiguísima de la pareja de mi padre criticando a su expareja. Marta sabe mi opinión positiva y negativa hacia ella, y Olga sabe mi opinión positiva y negativa hacia ella. Intento mantener cordialidad y respeto hacia todas las partes y si me quieren respetar a mí bien y si no lo siento", deja muy claro la colaboradora.