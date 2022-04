Marta Riesco da más detalles sobre su llamada telefónica con Olga Moreno: "Ya estaban separados"

" Sé el tiempo que llevan juntos pero no voy a comentar nada . Cuando salen las fotos yo hablo con él y ese día ya no me puede negar nada. Nada más levantar veo las fotos y voy corriendo a casa de Rocío porque Antonio David se había quedado a dormir allí. Voy a buscarlo y le digo de todo menos bonito. Me salen lagartijas por la boca. Él permanecía callado . Me siento una mujer decepcionada, para mí era la primera traición, si me ha engañado más veces no lo sé".

Olga deja claro que no ha tenido apenas comunicación con nuestar reportera, excepto una llamada telefónica. "No conozco a Marta, no me he whatssapeado con ella, bueno, hubo una llamada del teléfono de David. Fue el mismo día de las fotos, le dije llama a esa chica. Hablamos unos segundos pero ya está. Yo no tenía que decirle nada a ella porque no tiene la culpa de nada, sí llamarla porque sentía coraje. Ese día le dije de todo a David y me quedé corta porque me sentía muy mal. Me había mentido y no me lo merecía. Yo no le deje hablar. Fue un arrebato mío e insisto en en que ella no tiene culpa de nada".