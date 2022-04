Rocío Flores ha aclarado sus palabras en 'El programa de Ana Rosa' sobre Olga en 'Ya son las ocho'. "Esta mañana estaba en una situación de nervios porque cunado llego me entero de que hay más entrevista. Tengo que entrar en plató tomándome varias tilas. Quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra de Olga. Lo que me ha molestado es que no se me haya comentado que se iba hacer esta entrevista antes del cumpleaños de mi padre", explica la hija de Rocío Carrasco.

"No le voy a quitar a lo que tenga razón en esa entrevista, es el hecho de no haberme comentado a mí nada. Siempre hemos estado muy unidas, Al igual que cuando he tenido que hablar con él le he dicho lo que tenía que decir, me parecía honesto decir esto", añade.

Además, la colaboradora ha explicado los motivos que le ha dado Olga para no contarle que iba a hacer la entrevista. "No estoy cabreada, estoy decepcionada con la situación en general, todo lo que engloba a mi familia y a las polémicas de los últimos años, no solo mi padre, Olga, Marta. Todos los colaboradores utilizan el mismo argumento, que estoy manipulada por mi padre. Yo he tenido el valor de venir aquí y de decir que él lo había hecho mal. Ella me ha dicho que no me lo ha dicho porque no ha encontrado el momento", detalla.

Las palabras de Rocío sobre Olga Moreno