Marta Riesco y Antonio David dejaron de seguirse en redes sociales

Miguel Ángel Nicolás asegura que sabe el motivo de este gesto pero no puede decirlo

"Es una falta de respeto para los espectadores", le ha reprochado Sonsoles Ónega

Marta Riesco y Antonio David se dejaron de seguir en redes sociales, pero rápidamente volvieron a hacerse seguidores el uno del otro. Miguel Ángel Nicolás aseguraba tener la respuesta a esto, pero anunciaba que no podía decirlo: "He prometido que no lo iba a decir".

"Jamás he contado una cosa y he dicho sé una cosa que puedo contar. Es que es muy difícil, no me vuelvas a decir que tienes una información que no puede contar. Es una falta de respeto hacia mí y hacia los espectadores", le ha reprendido Sonsoles Ónega "Qué carácter tiene la presentadora", ha bromeado él.